Más de 100 arrestos en megaoperación por pedofilia en Brasil

La Policía Federal brasileña desmanteló el último viernes una amplia red de pedofilia en Internet, una mega operación junto a autoridades estadounidenses que permitió el arresto de 104 personas, según el ministerio de Justicia.

La operación, considerada por el gobierno brasileño como “una de las más importantes en el mundo”, movilizó más de 1.100 agentes, que realizaron búsquedas en 24 estados del país y en el Distrito Federal, donde se ubica la capital Brasilia.

“Los sospechosos fueron arrestados en flagrante, se confiscó material con pornografía infantil de sus ordenadores y teléfonos móviles”, explicó a la AFP un portavoz del Ministerio de Justicia, quien subrayó que la operación todavía estaba en curso y que podrían producirse nuevos arrestos.

Instrucciones para pedófilos

Los materiales incautados sorprendieron hasta a los investigadores. Además de miles de archivos conteniendo escenas repulsivas, fue encontrado también una especie de manual del pedófilo, un paso a paso en 100 páginas con orientaciones sobre cómo abordar niños en la calle o en las escuelas. En los registros de los ordenadores de los objetivos de la operación se descubrió también un dibujo animado que explicaba a los niños la mejor forma de someterse a una relación con un adulto. Entre los detenidos, por ejemplo, está una madre que mantenía relaciones con su hijo de 11 años mientras el padrastro grababa la escena.

El comisario Barreto quedó espantado: “Tengo 17 años de carrera, y pensé que había endurecido el estómago para acostumbrarme a barbaridades, pero no me acostumbré. Me pregunto hasta qué punto llega el ser humano. No podemos aceptar un comportamiento como ese”.

El operativo simultáneo es fruto de seis meses de investigación conjunta entre las autoridades brasileñas, la embajada de Estados Unidos y su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La Policía Federal bautizó la operación como “Luz en la infancia”, alegando que “los delincuentes actúan en las sombras, en Internet, a través de la red mundial de informática”.