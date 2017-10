La Inteligencia Artificial de Google no necesitará más a los humanos

El juego de ‘Go’, es el desafío más complejo para dos personas que jamás se haya inventado y Alphago Zero lo ha dominado en tres días. Creó sus propios y novedosos movimientos para eclipsar todo el conocimiento que a nosotros tanto nos ha costado obtener. Finalmente, AlphaGo Zero ganó por 100 juegos a 0, venciendo de forma apabullante.

“AlphaGo Zero no solo redescubrió los patrones y aperturas comunes que los humanos tienden a jugar… finalmente los descartó, prefiriendo sus propias variantes que los humanos ni siquiera conocen ni juegan en este momento”, dijo David Silver, investigador principal de Alpha Go.

Fuente: Globovision.