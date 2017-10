Morrissey lanza nuevo sencillo de su próximo disco

Morrissey publicó el segundo sencillo de su nuevo álbumLow In High School. El tema se titula I Wish You Lonely y corresponde al segundo corte del disco, que saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre.

El dramático sencillo llega luego del tema Spent the Day in Bed, primer vistazo de su nuevo material y cuyo videoclip fue estrenado el pasado 17 de octubre. Dicha grabación fue registrada en el legendario bar londinense Peckham Liberal Club, donde se ve al británico ingresar al salón en silla de ruedas, empujado por el jugador de fútbol inglés Joey Barton.

Low In High School, undécimo álbum en solitario del ex The Smiths, ya está disponible para su pre-orden en el siguiente link.

Sobre este material, el artista de 58 años ha señalado: “La élite política ha dejado de respirar, y las personas y los políticos de todas partes están abiertamente en un estado de desprecio mutuo”, explicó a revista Rolling Stone.“Traducir todo esto en una gran música y la vida se convierte en esperanza”, concluyó la estrella.