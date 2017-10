Todo lo que hay que saber para disfrutar del sol sin daños colaterales

– No exponerse al sol entre la 11 y las 16

– Mantenerse en la sombra, evitando superficies reflectoras

– Utilizar fotoprotectores de amplio espectro (UVA-UVB) y de alto factor de protección (FPS), no menor de 20

– Utilizar el mismo factor de protección en todo el cuerpo, no olvidar cuello, escote, dorso de manos y pies

– Aplicarlo media hora antes de la exposición en forma abundante

– Reaplicarlo cada dos horas y después de salir del agua

– Utilizar ropa adecuada (colores claros y de trama cerrada)

– Utilizar sombrero (ala de más de 7 centímetros)

– Utilizar anteojos con filtro solar

– No utilizar cosméticos

– Minimizar exposición de niños