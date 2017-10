Ya se puede reservar el iPhone X

A partir de este viernes, 27 de octubre del 2017, se podrá reservar el iPhone X ingresando al sitio oficial de Apple. A su vez, estará disponible en tiendas de 55 países a partir del 3 de noviembre. En los últimos días trascendió que podría no haber suficientes unidades ya que hubo problemas con el suministro y se estima que la demanda de equipos será más alta de lo esperada. Desde la página de la compañía no se menciona nada al respecto, solo se sugiere a los clientes “llegar temprano”. El equipo, en Estados Unidos, se vendrá desbloqueado a partir de los USD 999 sin impuestos. El iPhone X cuenta con una pantalla de 5,8″ OLED y no tiene botón de Home, con lo cual para ir al inicio hay que deslizar el dedo hacia arriba del display. Tiene un procesador A11 Bionic con motor neuronal para potenciar el aprendizaje automática, la potencia de la realidad aumentada y tener experiencias más inmersivas en realidad virtual.

Una de las características más destacadas es su Face ID, un sistema de reconocimiento facial en 3D que sirve como sistema de autenticación para desbloquear el equipo y realizar pagos. Esto es posible gracias a la cámara frontal TrueDepth que, además, permite hacer selfies con efecto bokeh. Este tipo de tecnología sirve para tomar e interpretar más de 50 movimientos faciales que se utilizan para crear animojis. La cámara principal o trasera integra doble cámara de 12 MP, para hacer zoom óptico de 2X. Tiene estabilización óptica en cada una de sus lentes: un telefoto y un gran angular, con apertura focal de 1,8 y 2,4 respectivamente. Apple hace esperar con el lanzamiento del iPhone X Apple hace esperar a sus clientes con las reservas del nuevo smartphone iPhone X: la web fue activada unos diez minutos después de la hora anunciada, a las 07:00 GMT, y de inmediato el tiempo de entrega que apareció fue de entre dos y tres semanas.

Especialistas del sector y analistas bursátiles confían en que el tiempo de entrega a lo largo del día arroje indicios de cuántos aparatos nuevos se podrán se colocar en el mercado de cara al importante negocio navideño. Según las estimaciones del analista Ming-Chi Kuo de KGI Securities, Apple podría vender hasta Navidad solo entre 20 y 30 millones de iPhone. Recientes informaciones de medios y analistas destacaban la preocupación por la escasez de sensores para el sistema de reconocimiento facial, que lo que ha retrasado la producción del aparato. El iPhone X es el primer smartphone de Apple cuya pantalla ocupa prácticamente toda la parte frontal. El negocio navideño es para la empresa la época más importante ya que es cuando más iPhones se venden.

Fuente: Comercio de Quito.