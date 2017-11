The Crown ficha a su próxima reina Isabel II

Aunque Netflix sólo ha renovado The Crown por una segunda temporada, el drama de época sigue su curso con el fichaje de su próxima reina. Olivia Colman, actriz británica conocida por sus papeles en las series Broadchurch o El infiltrado, encarnará a Isabel II de Inglaterra en la tercera y la cuarta temporada de la serie.

Sustituirá, de este modo, a Claire Foy, encargada de dar vida a la monarca durante el comienzo de su reinado, esto es en las dos primeras temporadas de The Crown, y ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz dramática por su trabajo en la primera entrega.

Peter Morgan, guionista británico responsable de dramas históricos como La reinao El desafío: Frost contra Nixon, es el creador de la serie, cuya idea es recorrer la vida de Isabel II a lo largo de seis temporadas. Cada dos entregas nuevos actores se incorporarán a esta producción de Left Bank Pictures y Sony Pictures para compensar el paso de los años, según publica The Hollywood Reporter.

Netflix estrenará la segunda temporada de The Crown el 8 de diciembre. La narración comenzará con los soldados de su majestad luchando en una guerra ilegal en Egipto para terminar con la caída del Primer Ministro Harold Macmillan tras un devastador escándalo a mediados de la revolucionaria década de 1960.

El reparto estará formado por la mencionada Foy, Matt Smith (príncipe Felipe, Vanessa Kirby (princesa Margarita), Victoria Hamilton (reina madre) y Jeremy Northam (Antony Eden). Además, la serie dará la bienvenida a tres actores nuevos. Michael C. Hall (Dexter, A dos metros bajo tierra) interpretará al fallecido presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Jodi Balfour (Quarry, Bomb Girls) será su esposa, Jackie Kennedy. Y Matthew Goode (The Imitation Game, Downton Abbey, The Good Wife) dará vida a Tony Armstrong-Jones, un bohemio fotógrafo casado con la princesa Margarita.

Fuente: El Mundo.