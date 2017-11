Ed Sheeran lanza el videoclip de su tema “Perfect”

El cantante Ed Sheeran estrenó el videoclip de Perfect,tema que forma parte de su último disco ÷ (Divide), lanzado en marzo pasado.

El video es protagonizado por el británico junto a la actriz estadounidense Zoey Deutch, hija de la famosa actriz Lea Thompson (Volver al futuro) y conocida por la cinta Vampire Academy (2014).

Dirigido por Jason Koenig – quien ha trabajado junto a Sheeran en otros videos como Galway Girl y Shape of You -, el clip muestra el reencuentro de un grupo de amigos, de paseo en un bello pasaje montañoso y nevado, donde se va desarrollando el romance de la pareja.

Recientemente, el músico debió hacer un alto en su gira debido a un accidente, luego de ser atropellado mientras conducía su bicicleta en Londres. El cantante terminó con su muñeca derecha fracturada y el codo izquierdo lesionado, lo que llevó a cancelar sus más próximos conciertos en Asia.

En las últimas semanas, además, hizo noticia por una entrevista al programa The Jonathan Ross Show, donde reveló que el año sabático que se tomó en 2016 fue para resolver su relación con las drogas. “Creo que es necesario, cuando ingresas a la industria, adaptarte a ella, y no me adapté porque estaba trabajando constantemente en las giras. (…) Y todos las dificultades sobre las que la gente lee, simplemente me encontré resbalando dentro de todas ellas. En su mayoría, como el abuso de sustancias“, reconoció. “Nunca toqué ninguna (droga antes). Empecé a resbalarme en ellas, y es por eso que tomé un año libre y me largué”, confesó en octubre pasado.