10 ALIMENTOS QUE DEBERÍAS EVITAR SI NO QUIERES ENVEJECER ¡ANTES DE HORA!

Es una realidad los expertos hace tiempo que nos han alertado de que consumir ciertos alimentos contribuye a envejecer nuestro cuerpo. Hoy recopilamos esa lista negra de alimentos que si o si debes evitar y te contamos cómo sustituirlos por otros que contribuyen a un estilo de vida más saludable.

Sabemos desde hace tiempo que el sol o el tabaco son malos para nuestro organismo, pero es que además hay muchas cosas que comemos diariamente que nos suman años.

¡Y es que envejecer es bueno, pero a costa de comer mal, no es muy buen plan ¿Verdad?

Esta es la lista de 10 alimentos que envejecen

#1. Todos los REFRESCOS AZUCARADOS



Si en lugar de consumirlos bebemos zumos naturales o batidos con verduras frescas ¡Será infinito mejor!

#2. Las GRASAS TRANS



El nombre te puede sonar raro pero te aseguramos que la consumes en forma de bollería industrial y alimentos procesados (preconizados, pizzas congeladas, etc…). Estas grasas también se encuentran en ciertos aceites vegetales presentes en margarinas, pasteles o galletas saladas. Sin embargo el chocolate negro o amargo no engorda ni es perjudicial, si se toma en su justa cantidad ¿Lo sabías?

#3. La SAL (en patatas fritas, aperitivos, etc…)

Antes pensábamos que consumíamos poca, pero ahora sabemos que aunque no la vemos está presente en muchas de las cosas que consumimos con normalidad, así que, no añadas de más al plato. La sal es la gran enemiga de la tensión arterial, además es uno de los responsables del envejecimiento de la piel y la retención de líquidos. ¡Dos malísimas noticias!

#4. El AZÚCAR

Lo mismo que la sal está presente en muchos alimentos y bebidas, por eso es mejor controlar su consumo. Lo ideal es tomar fruta fresca que tiene azúcar de la buena y además “natural”. El azúcar nos hace engordar, se carga nuestros dientes y además puede provocar arrugas en la piel, problemas renales y enfermedades cardiovasculares.

#5. El CAFÉ

No se trata de quitarlo, sino de tomarlo en su justa medida. ¿No te has dado cuenta de que al tomar café tienes más sed? No lo vamos a eliminar si eso supone un problema pero si a moderar su consumo.

#6. Comidas PICANTES

¿Sabías que las comidas de este tipo dilatan los vasos santíguanos, haciendo que pierdan tonificación, color y elasticidad?

#7. El ALCOHOL

Igual que pasa con el café, no se trata de tacharlo de todas las listas. Pero si de tener un control sobre lo que se ingiere. Es importante reducir su consumo hasta muy ocasional pues nos provoca entre otros muchos problemas deshidratación.

#8. Carne ROJA

¿Sabías que provoca envejecimiento prematuro? Si te gusta hacer barbacoa intenta evitar los trozos muy tostados, pues tienen hidrocarburos contaminantes que afectan al colágeno de la piel.

#9. Conservantes ARTIFICIALES (presentes en productos industriales como bacon, chorizo o salchichas industriales)

Es una locura la cantidad de conservantes que consumimos sin saberlo. Intenta evitar los que contengan sulfitos, pues esto afecta muy negativamente a los vasos sanguíneos, y con ello a la elasticidad de tu piel.

#10. Carbohidratos SIMPLES

Mucho mejor sustituirlos por carbohidratos complejos (pan, legrumbres, arroz, pasta) o integrales ¡Son más sanos!

