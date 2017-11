Si no se aprueba Ley Económica, Gobierno buscará otras medidas

El ministro de Finanzas, Carlos De la Torre, aseguró ayer que las bases del proyecto económico del actual Régimen tienen su sustento en varias de las propuestas tributarias presentes en el Proyecto del Ley de Reactivación Económica, por lo que, si no es aprobada, el Gobierno se verá obligado a buscar otras alternativas.

“El proyecto de ley apuntaba a abrir las puertas a que las autoridades económicas podamos acceder a diversos mecanismos de manejo económico, orientados a tender los objetivos que nos hemos propuesto. Son necesidades que tenemos, que son apremiantes en muchos de los casos. Tenemos que aplicar los correctivos de forma urgente a la economía, sin esos instrumentos, de no aprobarse la ley, no dispondríamos y estaríamos en dificultades”, dijo el ministro en una entrevista para el portal de noticias EcuadorInmediato.

Otros instrumentos

De la Torre recalcó que se obligaría al Régimen a buscar otro tipo de instrumentos. Estos, según el ministro, “no tendrían las características de los actuales, en el sentido de que hemos buscado no afectar al bolsillo popular”, dijo.

“Las alternativas que nos quedan no son las más deseables: medidas económicas más fuertes, tendríamos que buscar otras que no requieren cambios en la ley, eso me preocupa”, admitió.

“Nuestra intención fue la de avanzar sin afectar a las grandes mayorías y alcanzar los objetivos previstos, pero al limitarnos el espacio de acción, ya nos van quedando los instrumentos menos deseables”.

Fuente: El Universo