Natti Natasha lidera lista de videos más vistos en YouTube con “Criminal”

El video musical de Criminal, una colaboración con Ozuna, ha sido uno de los más reproducidos de las últimas semanas en la plataforma digital de YouTube, donde acumula más de 697 millones de vistas desde su lanzamiento en agosto.

Natti Natasha, quien debutó en el 2012 con el álbum All About Me bajo Orfanato Music Group de Don Omar y ese mismo año colaboró en el éxito del astro del reggaetón Dutty Love, ha grabado desde entonces temas como Crazy In Love con Farruko, Perdido en tus ojos, también con Don Omar, y Otra cosa con Daddy Yankee.

Actualmente, está trabajando en canciones de su autoría y otras colaboraciones que saldrán próximamente en un nuevo álbum.

“Van a ver a una Natti Natasha más atrevida”, adelantó la intérprete, cuyo verdadero nombre es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista.

Por lo pronto saborea su más reciente éxito. “El hecho de que sea una mujer, urbana, de primera en YouTube, lo digo y no me lo creo. Quiere decir que la gente quería escuchar a las mujeres y definitivamente es un logro”, manifestó.

Fuente: El Universal.