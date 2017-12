Las personas poco sociables son más creativas

Tres tipos diferentes de comportamiento social esquivo y ha descubierto que uno de ellos está asociado a un mayor nivel de creatividad: ser insociable.

Cuando las personas eligen estar solas, generalmente lo hacen por una de estas tres razones: son tímidas, les desagrada interactuar con los demás o les gusta pasar tiempo a solas. ¿Estas tres categorías están relacionadas con resultados psicológicos negativos? Este fue el punto de partida del estudio.

Muchos de nosotros tendemos a pensar en la soledad como algo indeseable, y algunos estudios confirman que demasiada soledad es perjudicial para la salud. Pero el nuevo estudio, liderado por Julie Bowker, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de Buffalo en Nueva York (EE. UU.) ha encontrado asociaciones positivas en una forma específica de aislamiento social.

Los participantes eran “adultos emergentes”, con una edad promedio de 19,31 años. Bowker y sus colegas también evaluaron los llamados sistemas de activación conductual (BAS) y los sistemas de inhibición del comportamiento (BIS) de estos participantes (que sirven para distinguir entre diferentes tipos de abstinencia social).



Los resultados revelaron que las personas poco sociables eran más propensas a ser altamente creativas. Se trata de “la primera evidencia de un beneficio potencial” de ser insociable.

Por el contrario, ser tímido y evitar relacionarse con los demás se correlacionaron negativamente con la creatividad, lo que significa que cuanto más tímida o evasiva es una persona, menos probable es que sea creativa.

“Las personas tímidas y evasivas pueden ser incapaces de usar su tiempo de soledad de manera feliz y productiva, tal vez porque están distraídos por sus cogniciones y temores negativos. Por el contrario, los jóvenes insociables pasan más tiempo solos que con otros, pero no son antisociales. No inician la interacción, pero no rechazan las invitaciones sociales de sus compañeros “, aclara Bowker.

“Por lo tanto, los individuos insociables pueden tener suficiente interacción entre pares para que, cuando estén solos, puedan disfrutar de esa soledad. Pueden pensar creativamente y desarrollar nuevas ideas, como un artista en un estudio”, finaliza Bowker.

