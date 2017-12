“One last song” está dirigida para un viejo amor del cantante. El video fue grabado en el Palladium de Londres, y muestra a Sam cantando y caminando por el escenario, los pasillos y las escaleras del foro mientras algunos bailarines ensayan y se preparan para un espectáculo. Este es el nuevo sencillo del disco “The thrill of it all”.

Fuente: El Espectador.