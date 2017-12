FACEBOOK LANZA MESSENGER KIDS

Los padres deben establecer la cuenta de Messenger Kids del niño y aprobar con quién se pueden comunicar (sus padres deben ser sus amigos en Facebook para hacerlo). Los niños no serán encontrados por búsqueda dentro de la app por motivos de seguridad.

“La seguridad es absolutamente la mayor preocupación y ser capaz (de saber) con quién usan el dispositivo”, dijo Loredana Crisan, directora de diseño de producto de Facebook Messenger a CNN Tech. “La habilidad de conectarse solo con los contactos aprobados es muy importante para ese rango de edad”.

Los niños no serán capaces de acceder a la cuenta de Facebook de sus padres y no tendrán su propia cuenta. La normatividad de Facebook sigue exigiendo que los usuarios tengan al menos 13 años para ingresar al sitio principal.

La empresa dijo que recolectará “poca información” sobre sus usuarios jóvenes y no tendrá anuncios ni compras integradas en la app. También incluirá herramientas para reportar o señalar contenido inapropiado y bloquear usuarios.

Facebook dijo que trabajaba en conjunto con un comité de cerca de una docena de expertos y más de 250 organizaciones de seguridad en línea para desarrollar la app.

También se reunió con padres a lo largo de todo EU para discutir las principales preocupaciones sobre el uso de tecnología por sus hijos.

¿El tema principal? Los padres quieren mayor control, y Messenger Kids es la respuesta de Facebook.

De acuerdo con la investigación realizada por Facebook y la firma de consultoría Dubit, cerca del 90% de los niños entre 6 y 12 años tienen acceso a tabletas o smartphones. Mientras que dos de cada tres de esos niños cuentan con un dispositivo propio.

Facebook argumentó que poner la comunicación en un lugar que puede ser monitoreado por los padres permite que los niños conecte con sus amigos y familiares en línea en una manera divertida, pero controlada.

También es parte de la estrategia mayor de Facebook para crecer su base de usuarios de 2 mil millones de personas. Pero la app probablemente atraiga críticas.

“Los padres estadounidenses son muy protectores de la privacidad e interacciones sociales de sus hijos pequeños”, dijo Jenny Radesky, profesor asistente de pediatría de la Universidad de Michigan, del Hospital Infantil C.S. Mott. “Probablemente exista una reacción de que son demasiado pequeños y hay una falta de interés (general) por (apps de mensajería)”.

El requisito de edad también podría ser una preocupación.

“Como padre, no estaría interesado en un producto de mensajería para mis hijos”, dijo Radesky. “¿Los niños en verdad necesitan eso ahora? Puedes obtener muchas de esas modalidades en otro lugar”.

Ella señaló a los servicios de videollamadas como Skype y FaceTime

Facebook no es el primero en crear una app de mensajería para niños. En 2013, Snapchat lanzó una versión de su plataforma de fotos que desaparecen para niños menores de 13 años llamada SnapKidz. Era una versión limitada de su app principal y no permitía a los usuarios enviar o recibir fotos o agregar amigos. Desde entonces ha sido descontinuada. Snapchat se rehusó a dar los motivos cuando fue cuestionada.

Otras apps de mensajería para niños menores de 13 años bajo control parental también han tenido dificultades.

“Estas cosas solo funcionan si todos están usándolo también”, dijo Stephen Balkam, fundador y CEO del Instituto de Seguridad en línea de la Familia y miembro del Comité de Asesores de Facebook. “Es un mercado tan atiborrado (de apps)”.

Facebook podría tener mayor éxito con una app para niños considerando que es una marca global con una base amplia.

“Nunca sabes, hasta que lo pongas ahí fuera, cómo será usado y qué consecuencias no intencionales habrán de lo que has creado”, dijo Balkam. “Pero desde lo que he visto (de Facebook) sí parece un enfoque increíblemente considerado”.

La vista previa de la app Messenger Kids sale en iOS en EU este lunes y será lanzada oficialmente para finales del año. Llegará a Android y Kindle en el futuro.

Fuente: Expansión