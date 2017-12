Danilo Carrera ahora es ‘niño bueno’ de Televisa

Desde ayer, Danilo Carrera se embarcó en otra aventura profesional. El actor guayaquileño inició las grabaciones de su nuevo personaje en la producción mexicana Hijos de la luna, de Televisa. Junto a Michelle Renaud protagoniza esta versión libre de la telenovela colombiana Las Juanas (1997).

El exreportero de El Gordo y La Flaca encarna a Sebastián el hijo de Juan, quien ha dejado por el mundo varias hijas y estas en su debido momento deciden buscarlo, provocando un gran cambio en la vida de la familia de Sebastián.

En la última producción en la que Carrera apareció fue en La doble vida de Estela Carrillo y allí era el villano de la trama. Ahora dice que es “el niño bueno” de esta nueva apuesta de Televisa, producida por Nicandro Díaz.

“Va a ser una novela diferente donde me van a ver, pues, siendo bueno, divertido, con un toque de comedia”, comenta sobre este proyecto el actor de 28 años, quien agrega que este rol de “bueno” le representa un reto nuevo, diferente, en su carrera y espera explotar lo más que pueda esta faceta.

Considera también “que todos los personajes al ser diferentes son un reto, al no parecerse son un reto”. “Crear un personaje que tenga una idiosincrasia diferente, un acento diferente, un pensar diferente, una manera de caminar diferente es un reto”, afirma Carrera, quien divide su residencia entre México y EE.UU.

El actor, quien tuvo roles en telenovelas como Relaciones peligrosas, de Telemundo o Grachi, de Nickelodeon, comenta que se siente muy a gusto con su nuevo personaje no solo porque lo muestra en una nueva faceta, sino porque –dice– Sebastián tiene una muy buena relación con su madre, al igual que él. “Mi mamá no es solo la mujer que me educó, que me crió, que me hizo el hombre que soy hoy en día, sino que es mi amiga”, cuenta Carrera, quien termina sus grabaciones en junio.

Fuente: El Universo