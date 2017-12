Asesinó a este galgo porque perdió una carrera, encuéntrenlo y que vaya preso!

El dueño de un galgo que usaba para correr carreras lo asesinó de la forma mas cruel posible por hacerle perder dinero. Lo agarró de las patas traseras y lo reventó contra el piso hasta que lo mató y luego dijo que iba a comérselo.

Vi el video en Facebook y no logro entender que exista gente tan mierda que le haga semejante cosa a un animal. Estas son las cosas que hacen que pierda las esperanzas en la humanidad, las esperanzas en que algún día los animales podrán vivir en un mundo donde no se los maltrate ni se los asesine. Esta persona, o no se como llamarlo, tiene que estar identificada y tiene que ser enviado a prisión.

Hace mucho que todo el mundo viene luchando para terminar con el maltrato en China, para que no se coman mas a los perros, y para que cosas como estas se terminen y esta gente vaya a la cárcel.

Que todos sepan que China es un lugar nefasto en el que se asesinan animales porque si y que el Gobierno no hace nada, no respeta a los animales.

Boicot a China, boicot a los productos chinos hasta que cambien su forma de comportarse con los animales. Es algo que todos debemos hacer. Yo deje de comprar cosas chinas porque no quiero darles ni un solo centavo a un chino hasta que no hagan algo y se termine el maltrato animal.

Encuentren a este hijo de puta y métanlo en la cárcel hasta que se pudra!

