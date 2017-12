Agresión por protesta antitaurina se registró en Plaza de toros Belmonte, en Quito

La protesta de Pedro Bermeo, activista de las ONG Yasunidos y Libera, fue correspondida con varios golpes, según imágenes de un video, tras ser atacado por un torero y varios aficionados taurinos la tarde de este martes, en la Plaza de toros Belmonte, en Quito.

En un video quedó registrado cómo las personas golpeaban en reiteradas ocasiones al activista que estaba postrado en la arena taurina. El filme se convirtió en viral en redes sociales como Facebook y Twitter.

Bermeo, según relata en un video que compartió después de la agresión, saltó a la arena para protestar pacíficamente en contra la violencia taurina.

Representantes de estas ONG expresaron que desean terminar con espectáculos de muertes y torturas. “Tras haber agotado todos los recursos legales como recursos de protección, peticiones al Municipio de Quito, a su alcalde, concejales, hemos decidido actuar de manera diferente”, expresa una de las activistas.

“Lo que hicimos es saltar al ruedo a gritar que no queremos más violencia, y el público reaccionó violentamente. Nos agredieron verbalmente, una serie de insultos, nos gritaron amenazas, que nos maten. Los toreros y la gente en el rodeo nos dieron puñetes, patadas y nos fueron sacando violentamente, tuvimos suerte que unos policías nos sacaron de ahí, en donde casi nos matan. Estas personas que asisten a espectáculos violentos dónde se martiriza a un animal pueden reaccionar violentamente como lo hicieron hoy. Comenzamos hoy con esta acción directa y pacífica y no vamos a parar porque Quito no es taurino”, detalló el joven en el video que tiene más de 10 mil reproducciones en Facebook.

Seguidores de redes sociales y colegas activistas dieron su apoyo al joven quien mostró varios moretones en su espalda y brazos tras los golpes que recibió. El Hashtag #violenciaTaurina se volvió tendencia en la noche.

En Twitter el usuario Gustavo KeinEM‏ (@g_keinem) le escribió: Ver una plaza casi vacía da ánimo para continuar la lucha. Cada vez son menos quienes gozan con #violenciaTaurina.Asímismo, Andrea Coronel (@AndreCoronel) escribió: Repudiable agresión y una completa falta de respeto al pueblo quiteño que en #ConsultaPopular dijo NO a las corridas de toros. ¡Respeto a la decisión del pueblo!@MauricioRodasEC y @Lenin Volvemos al país de #HagoLoQueMeDaLaGana. No más #ViolenciaTaurina.

Otras ONG también se sumaron a continuar con la lucha para frenar la tortura contra los animales.

