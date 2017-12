Un galán de telenovelas ahora duerme en la calle y pide limosna para sobrevivir

Carlos Peniche era un galán de telenovelas que tenía fama y dinero, pero tras un giro inesperado de la vida, ahora vive en las calles de la capital mexicana como indigente y pide limosna para sobrevivir, según informa el portal Mundohispanico.com

Hijo de la actriz mexicana Alejandra Peniche y sobrino del actor Arturo Peniche, Carlos participó en exitosas series de TV Azteca como La vida es una canción y Lo que callamos las mujeres.

Entrevistado por el programa de espectáculos Ventaneando, de la cadena Azteca Trece, el actor narró un drama digno de una de las telenovelas en las que participó.

El hombre culpó a su ex pareja por la terrible actuación. “Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas”, explicó.

Sobre su triste realidad, dijo que muchas veces come gracias a la gente que lo invita, y cuando quiere comunicarse con su familia le pide dinero a los transeúntes para hablar con ellos.

Pese a estar con ellos, Peniche relató que no recibe ayuda de ningún integrante de su familia, de renombre en el mundo del espectáculo. “Mi hermano está en la Argentina. Mi mamá está en Los Cabos, mi tío Arturo en Miami; mi tío Flavio en Brownsville. ¡Todos están perdidos!”, reclamó.

Según la investigación del mencionado programa, el también ex modelo fue perdiendo todo lo que tenía por culpa de las adicciones y los excesos.

Fuente: Ecuavisa.