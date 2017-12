Gabriel Soto negó un romance con la venezolana Marjorie De Sousa

El actor mexicano Gabriel Soto negó nuevamente el tener una relación amorosa con la venezolana Marjorie De Sousa y aclaró que no es el padre de Matías, hijo de la actriz.

“Toda la compañía de teatro estábamos en la playa, fue una cargada, fue un error, pero fue sacada de contexto. Fue un error, se lo acepté a Geraldine, no lo debí haber hecho. No debí juguetear de esa manera. Una cosa es juguetear y otra cosa es tener relaciones con esa persona”, aclaró el actor.

Sobre el hijo de la actriz, Matías Gil “que me hagan el examen de ADN. No tengo nada qué esconder. Julián (Gil) todo el tiempo ha dicho que Matías es su hijo y yo lo he negado todo el tiempo (ser el padre). ¿Dónde está el punto donde la gente no lo cree? Que ellos estén en una situación legal compleja ese es su problema. Tengo la certeza porque no hubo nada. No tuve nada que ver con la señora Marjorie de Sousa y mucho menos ese hijo es mío”.

Fuente: Globovision.