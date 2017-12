Apple revela las mejores aplicaciones y juegos de 2017

De la misma forma que Google reveló hace algunos días lo mejor de 2017 en su plataforma Google Play, hoy fue el turno de Apple, anunciando qué aplicaciones, juegos, películas y música fueron los más destacados del año que ya termina.

En cuanto a las aplicaciones más relevantes, Apple eligió a Calm, que ayuda a la meditación y el sueño, como la mejor del año. Por el lado de los juegos, el mejor fue Splitter Critters, título que de acuerdo a Apple “irradia imaginación y originalidad”.

Los iPad también tuvieron su espacio, con el editor de fotografía Affinity Photo y el juego The Witness, además de aplicaciones para realidad aumentada, con Euclidean Lands, IKEA Place, Filmr – AR Easy Video Editor y INSIGHT HEART como los más destacados.

Asimismo, Apple también reveló las aplicaciones y juegos más descargados, entre los que encontramos a varios conocidos.

Ésta es la lista con las aplicaciones más descargadas:

Bitmoji

Snapchat

YouTube

Messenger

Instagram

Facebook

Google Maps

Netflix

Spotify

Uber

Gmail

Pandora Music

Amazon

WhatsApp

Wish

Twitter

SoundCloud

Google Chrome

Waze

Lyft

En cuanto a los juegos, ésta es la lista con los más descargados del año.

Super Mario Run

8 Ball Pool™

Snake VS Block

Ballz

Word Cookies!

Subway Surfers

Episode ft. Pitch Perfect™

Rolling Sky

Block! Hexa Puzzle

Paper.io

Solitaire

Bowmasters – Multiplayer Game

Color Switch

Piano Tiles 2™

Choices: Stories You Play

Roll the Ball® – slide puzzle

Clash Royale

ROBLOX

Word Connect ¤

Candy Crush Saga

Finalmente, Apple reveló las películas y series más populares en iTunes: La mejor película del año fue “Moana”, seguida de “Rogue One: A Star Wars Story” y “Wonder Woman”. Por el lado de las series, destacan “Game of Thrones”, “The Walking Dead”, “Big Little Lies”, “This Is Us” de NBC, “Victoria” de PBS y “The Americans” de FX.

Fuente: Apple