El turismo espacial también podría ayudar a mejorar la vida en la Tierra

Mi cuerpo está suspendido en el aire, y eso es todo lo que puedo hacer para respirar. Todo a mi alrededor está encalado. El techo acolchado y el piso se han vuelto borrosos. No estoy moviendo conscientemente un músculo, pero me estoy moviendo. Y me río, incontrolablemente, porque mi mente no puede aceptar lo absurdo de lo que mi cuerpo sabe que es verdad: estoy volando.