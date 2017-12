Carlos Ochoa: Yo no formé parte del Gobierno de Rafael Correa

Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación (Supercom), aseguró esta mañana que nunca fue parte del Gobierno de Rafael Correa.

“Yo no formé parte del Gobierno de Rafael Correa, formé parte de la función de transparencia del control social (…) Yo no soy funcionario de Correa, de alguna manera nada, se es o no se es”, señaló Ochoa ante el comentario de la presentadora del espacio Los Desayunos de Teleamazonas, Janet Hinostroza, sobre que sí participó en el anterior régimen.

Ochoa en reiteradas ocasiones negó dicha vinculación con el exmandatario, pero recalcó que no le ha volteado la cara. “Admiro al expresidente Correa, no le estoy volteando la cara, simplemente lo que le estoy diciendo es que usted (Hinostroza) me vincula con el Ejecutivo”, resaltó.

El superintendente afirmó que lamenta que lo malo de la Ley de Comunicación se haya personalizado en él. Consideró que hasta ahora solo ha cumplido con lo que dicta la normativa. Al responder ante críticas de por qué no había actuado de la misma manera con medios estatales ante casos notables como la filtración de los correos de la activista Martha Roldós, y que fueran publicados por los medios gubernamentales El Telégrafo y ECTV, Ochoa dijo que no se procesó porque Roldós no presentó su cédula de identidad en su denuncia.

Ochoa expresó que la Superintendencia es un órgano administrativo y no jurisdiccional. “Nosotros emitimos resoluciones, no sentencias… Mal se puede decir que nosotros somos juez y parte, no somos un tribunal”, aseveró.

En ese contexto, añadió que él no aprobó la ley y los que no están de acuerdo debería acudir a dónde se facultó: en la Asamblea Nacional.

Proceso contra Teleamazonas

La televisora fue sancionada con el 10% de la facturación de los últimos tres meses y a la vez se obligó a transmitir un contenido audiovisual. Esto ocurrió el pasado 12 de diciembre, por supuesta reincidencia y por negarse a publicar un video de réplica de Carlos Ochoa. Teleamazonas había abierto su espacio para que Ochoa acudiera al canal a ejercer su réplica, pero el superintentende exigía que se publique el video con sus declaraciones.

Ante esto, Ochoa habló sobre el proceso. Indicó que se envió una solicitud de réplica al canal por la entrevista realizada a la asambleísta por CREO Lourdes Cuesta, del pasado 14 de noviembre. Ella se refirió sobre el accionar Supercom desde su existencia y propuso una nueva Ley de Libertad de Expresión.

Lea también: Lourdes Cuesta: Lo único que ha hecho la ‘Ley Mordaza’ es solapar

Sostuvo que el 22 de noviembre Teleamazonas no transmitió la réplica. “En este caso Teleamazonas, el autor de las palabras supuestamente ofendidas, el señor Ochoa podría ser entrevistado por la misma periodista que conversó con Cuesta”, leyó Ochoa un documento de la televisora durante la entrevista de este miércoles.

El superintendente agregó que al día siguiente se inicia el proceso y el 5 de diciembre la audiencia de sustanciación.

En su defensa, Ochoa mencionó que la asambleísta habría indicado que la Ley de Comunicación y el superintendente han quebrado medios. “Yo quiero que me digan qué medio ha sido quebrado por la aplicación de la ley, no hay uno solo”, puntualizó.

En cuanto a temas de sanciones económicas, según Ochoa, la legisladora cuestionó el destino de lo recaudado. Afirmó que los $531,288.96 van al Presupuesto General del Estado y no a las “arcas de la Superintendencia”. Asimismo, aclaró que no aplica la normativa “de acuerdo al genio que me levanto”.

El expresentador y exentrevistador en Gamatv dijo que nadie está por encima de la ley. “Tenemos una ley, que en su momento, provino de la Asamblea Constituyente, que tuvo varios años de discusión, nos puede o no gustar la ley, pero estamos sometidos a ella”, manifestó.

Investigación de Contraloría

El titular de la Supercom se refirió a la investigación que le hizo la Contraloría General del Estado al periodo cuando fue director de noticias de Gamatv (ahora Gamavisión).

“Durante mi periodo como director nacional de Noticias, que yo no manejo el presupuesto del canal, se está generando de mi salario y del vehículo que me entregaron, que aquí en el canal nos entregan a su director de Noticias, a los ejecutivos, en la mayoría de los canales se los hace”, sostuvo.

Indicó que es fácil ir al Ministerio de Finanzas y verificar si del Presupuesto General del Estado ingresó un centavo a Gamatv. “En toda empresa existen cargos, de lo que yo sepa en ningún canal del mundo el director de Noticias maneja el presupuesto del canal, yo me dedicaba a hacer el noticiero, nada más“, dijo.

El pasado 11 de diciembre, la Contraloría notificó a Ochoa con la predeterminación de glosas que bordean los 115.811 dólares, una multa por $ 7. 320 y la sanción administrativa de destitución.

Fuente: El Universo