Diosdado Cabello se burla del diálogo con la oposición venezolana: “No hay nada que negociar”

“La derecha anda soñando que nosotros vamos a cambiar al CNE ¿y cómo nosotros vamos a cambiar al CNE? Nosotros no podemos hacerlo, no, no. Ese es un CNE que tiene a la mejor presidente del CNE en toda su historia, que es Tibisay Lucena, nosotros no tenemos forma de hacerlo, no”, insistió el miembro de la Asamblea Constituyente.