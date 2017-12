La ajedrecista que renunció a defender sus títulos en el Mundial de Arabia Saudita: “No me quiero sentir una criatura de segunda”

“En unos días coy a perder dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudita para no jugar bajo las reglas de otros, para no usar abaya, para no tener que ir acompaña cuando salga a la calle y, sobre todo, para no sentirme como una criatura de segunda“, señaló la ajedrecista en una dura crítica a las leyes imperantes en el país asiático respecto de las mujeres.