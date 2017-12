Ed Sheeran fue el más escuchado en Spotify en 2017

El top 5 lo completaron los también canadienses The Weeknd, el músico de hip hop californiano Kendrick Lamar y el dúo neoyorquino de DJs y productores The Chainsmokers.

Superando a Imagine Dragons y Maroon 5, Coldplay se alzó como el grupo con más reproducciones, en parte por el éxito de su canción junto a The Chainsmokers ‘Something Just Like This’, que fue la cuarta más demandada en 2017, un puesto por encima de “I’m the One” de DJ Khaled con Bieber, Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne.

Y aunque ‘Despacito’ no logró imponerse a ‘Shape of you’ (la canción más popular de la historia de Spotify con 1.400 millones de reproducciones), sí se hizo con la plata y el bronce de esta clasificación, gracias a sus dos versiones en circulación, la que grabaron junto a Justin Bieber (en segundo lugar) y la original (en tercer puesto).

Por último, en lo que a discos se refiere, los 3.100 millones de reproducciones de ‘Divide’ lo colocaron por delante de ‘More life’ de Drake, ‘DAMN’ de Kendrick Lamar, ‘Starboy’ de The Weeknd y ‘Stoney’ de Post Malone.

