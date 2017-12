Negan es el Grinch en nuevo cartel navideño de The Walking Dead

El villano más carismático de The Walking Dead ha dejado clara su intención durante la primera mitad de la octava temporada, de tomar el control definitivo de Alexandria, Hilltop y el Reino, pero eso no es todo. Para celebrar los próximos capítulos, la cuenta de twitter de la serie ha publicado un cartel que lo pone en la piel del Grinch, uno de los grandes enemigos de la navidad.

El nuevo póster mezcla a Negan con el rostro de Jim Carrey, actor que da vida al personaje de ficción creado por el Dr. Seuss en su adaptación a la gran pantalla, logrando un resultado notablemente parecido. “Negan es el Grinch en nuestro cartel temático de The Walking Dead”, tuiteaba la cuenta oficial.

Según parece, la figura de Lucille, el inseparable bate del líder de los Salvadores, podría ahora estar representada por Max, el perro de confianza de el Grinch. En cualquier caso, es posible que tras los últimos capítulos de la ficción creada por Robert Kirkman, el imprescindible junto a Negan sea su nuevo asesor, Eugene, cuyo futuro en la serie es aun incierto.

Si finalmente hay o no semejanzas entre el Grinch y Negan, no se sabrá hasta el estreno de la segunda parte de la octava temporada el próximo 11 de febrero de 2018. Después de todo, el Grinch decidió no robar la navidad, renunciando a una vida de crimen por una llena de amor y compasión. Si el villano de The Walking Dead hará lo mismo, todavía está por ver.

Fuente: El Espectador.