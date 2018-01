Es amiga de Ronaldinho y causa furor en Punta del Este haciendo jueguitos

Asegura que, aquellos que lograron verla, no conocen ni el 10% de lo que puede hacer con la pelota. También que gran parte de su talento se lo debe a su país natal: “Es normal en las playas de Brasil ver a muchas chicas jugando a la pelota. El fútbol femenino en nuestro país está creciendo a gran escala, al igual que en Argentina y en otros países de la región. Me invitaron a varios eventos para lograr que más chicas continúen, y siempre digo que muchas cosas que hoy me salen las aprendí en la playa: entrenando y disfrutando”, concluyó.