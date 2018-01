Malas noticias en Río de Janeiro: una invasión de medusas gigantes preocupa a los bañistas

“Estaba en el mar conversando con una amiga cuando sentí una quemadura en el brazo. Fue ahí donde percibí un agua viva muy cerca. A continuación, miré alrededor y noté varias otras. Estaba lleno. Vi gente saliendo del mar con temor de un accidente. Cuando llegué al quiosco para pedir un poco de vinagre encontré a otra mujer que ya había sido quemada y estaba pasándose el producto en la herida. Me quedé asustada. No me sumergí de nuevo. Pero eso no me apartará del mar. ¡Me encanta la playa!”, contó Macedo.