Emma Stone ‘caza’ a Jennifer Lawrence con solo media cara maquillada

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence ha publicado en su cuenta de Facebook un divertido video grabado por su compañera y amiga Emma Stone en el que aparece con solo medio rostro maquillado.

Esta estrella de Hollywood se preparaba para acudir a la fiesta posterior a la gala de los Globo de Oro cuando Stone la visitó para comunicarle que ya no le apetecía acudir a ese evento.

“Me dijiste que querías ir conmigo a la fiesta, así que conseguí dos entradas, alquilé un auto y me estaba arreglando cuando me dijiste que no querías ir. Solo deseabas venir a mi casa, así que le he pedido al equipo de maquilladores que se marche y este es el aspecto que tengo ahora”, detalla Lawrence.

La 75.ª ceremonia de los premios Globo de Oro tuvo lugar el pasado 7 de enero. El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue reconocido como mejor director por la película ‘La forma del agua’, mientras que diversos artistas acudieron a la gala vestidos de negro para protestar contra la violencia sexual.