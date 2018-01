Sorpresivo operativo policial en el Ministerio de Salud

Los trabajadores que laboran en el edificio del Ministerio de Salud, situado en las calles República del Salvador y Finlandia, sector La Carolina, empezaron la jornada con una inusual visita.

La mañana de hoy, 10 de enero, cuando pretendían ingresar a laborar, agentes de la Policía Nacional les impidieron el paso, pues dentro del organismo estaban haciendo pesquisas y un operativo que abordó a todos los pisos del edificio.

Carlos Gutiérrez, quien se identificó como asesor del Ministerio de Salud, confirmó que antes del amanecer se registró el ingreso forzado de una persona a la entidad pública. El funcionario aclaró que hasta donde se conoce no hay reportes de bienes faltantes, sin embargo, los peritos de Criminalística recorrieron todas las oficinas en busca de indicios.

Para que no se contaminen las posibles pruebas, las autoridades no autorizaron el ingreso de los trabajadores. La medida preventiva se tomó además para que, en caso de que el intruso se encuentre dentro del edificio, este no se pueda confundir entre los funcionarios del Ministerio.

Al final del operativo, la Policía no encontró a ningún extraño. Los gendarmes se llevaron los videos de las cámaras de seguridad para los análisis pertinentes.

