El peligroso nuevo desafío en las redes sociales: subir fotos comiendo detergente tóxico

El primer registro de la locura por el Tide en las redes sociales es de 2013, según Know Your Meme. Aunque entonces no se hablaba del aspecto de dulce delicioso de la cápsula, sino de las consecuencias malas de su consumo accidental por parte de niños y ancianos. Luego varios sitios de humor comenzaron a hacer bromas del tipo “No se coman las cápsulas de detergente”. La conversación se expandió en comunidades como Reddit.