Tres de cada cinco británicos se «recompensan» con una copa de alcohol a diario por el estrés

Lo usan, dicen, para poder lidiar con el masivo estrés que tienen en su vida. Se toman una copita al día de ya sea de vino, ginebra, cerveza o cualquier otro tipo de alcohol y esto lo hacen casi 3 de cada 5 británicos, según un estudio, para superar este problema cada vez más común en la sociedad de Reino Unido.

Se han analizado patrones de consumo en personas desde los 18 años a los 75. De ahí se ha descubierto que el 38% de ellos había bebido en el último año para olvidar sus problemas. También que más de la mitad, el 58% lo había hecho para ayudarse a sobrellevar las presiones de la vida cotidiana, mientras que el 47% para animarse ellos mismos.

También, más de un tercio de los que participaron, el 41% reconoció que fue para lidiar con la ansiedad o la depresión.

El estudio fue llevado a cabo por la prestigiosa página web YouGov (que suele hacer sondeos para las elecciones generales en Reino Unido) junto con la organización benéfica Drinkaware. Su directora ejecutiva Elaine Hindal asegura que el problema radica en el hecho de que las personas se recompensan a sí mismas al final de un duro día con la bebida. «Es verdad que esa primera bebida ayuda a disminuir la inhibición y uno puede sentirse más relajado, más seguro, pero el uso regular de alcohol de esa manera es una preocupación particular».

El problema afirma la directora del estudio es que «las personas a menudo no se dan cuenta que el alcohol no solo está asociado con problemas de salud mental sino también con un gran número de enfermedades cardiovasculares, o algún tipo de cáncer».

Por ejemplo, algunos estudios realizados en los últimos meses aseguran que el alcohol contribuye a más de 12.000 casos de cáncer en el Reino Unido cada año. Todo sin contar que el consumo de alcohol en Gran Bretaña es tan elevado que desde los organismos gubernamentales se lanzan a menudo campañas de concienciación para luchar contra este problema.

Un problema que no ven como tal muchos de ellos. Algunos de los participantes en el estudio creen que no hay nada malo en tomar una bebida alcohólica para relajarse a diario. Estos piensan que si se hace con responsabilidad y sin abusar de ello esto no acarreará problemas a corto o largo plazo.