La frase que describe el presente de Neymar: “Vive en una cárcel de oro”

La liga francesa no cuenta con el nivel de excelencia y prestigio de la española, la inglesa y la italiana, pero sí atrajo figuras en el último tiempo por el gran flujo de dinero que maneja. Sobre todo el Paris Saint Germain, que cuenta con un plantel destacado a nivel continental. Sin embargo, no todo es color de rosa para sus futbolistas, según reveló un ex representante.

“Nadie moverá a Neymar de París. También me vale para otros jugadores del PSG. El jeque (Nasser Al-Khelaifi, propietario) tiene potencial más allá de cualquier otro club y los jugadores están en una cárcel de oro a la que no quieren renunciar porque esos contratos son imposibles en otros lugares”. La frase corresponde al ex agente de Marco Verratti, mediocampista del equipo parisino.

Donato Di Campli fue contundente con sus dichos para describir la situación que atraviesan las estrellas de la Ligue 1 y el certamen en general: “Es un torneo de marionetas”. En una entrevista concedida al medio italianoTuttosport, afirmó: “Sólo existe un equipo”. La referencia, claro, estuvo hecha al PSG, que lidera cómodamente el torneo con 11 puntos de ventaja sobre su escolta Lyon.

Se habla del posible alejamiento del brasileño Neymar y su llegada al Real Madrid, pero Di Campli no cree que cambie de aire por los números que maneja en suelo francés.

Di Campli quedó enemistado con el italiano Verratti (Getty)