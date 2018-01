Sea cual sea la cantidad de cigarrillos consumidos a diario. Y en es que en el caso del tabaco, no hay ningún consumo ‘seguro’. Ni siquiera un único cigarrillo al día. De hecho, un estudio llevado a cabo por investigadores del Colegio Universitario de Londres (Reino Unido) que fumar un único cigarrillo al día es mucho peor para la salud de lo que se pensaba. Cuando menos en lo que respecta a la salud cardio y cerebrovascular. Y es que este único cigarrillo ya aglutina la mitad del incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular e ictus que conlleva fumar una cajetilla diaria.

Como explica Allan Hackshaw, director de esta investigación publicada en la revista «The BMJ», «nuestros resultados muestran que un gran porcentaje del riesgo de enfermedad cardiovascular e ictus viene de fumar solo un par de cigarrillos al día. Un hallazgo que probablemente sorprenderá a mucha gente, pero hay mecanismos biológicos que ayudan a explicar este alto riesgo, e inesperado, asociado con un nivel bajo de tabáquico».

Uno ya es demasiado

Cada vez son más numerosas las evidencias que constatan que fumar entre uno y cinco cigarrillos diarios conlleva un riesgo muy elevado de enfermedad cardiovascular. El problema es que dado que se trata de evidencias alcanzadas en estudios individuales con una metodología muy dispar, parece que no han tenido ningún efecto sobre las creencias no ya de los fumadores, sino de muchos médicos que siguen pensando que fumar unos ‘pocos’ cigarrillos al día supone un perjuicio mínimo, cuando no nulo, para la salud.

Así, y con objeto de ‘tumbar’ de una vez por todas esta idea del ‘consumo seguro’, los autores han analizado los resultados de 141 estudios y han estimado los riesgos relativos de enfermedad cardiovascular e ictus para el consumo de uno, cinco y 20 cigarrillos diarios.

Pero, ¿por qué centrarse en las enfermedades cardio y cerebrovasculares? Pues porque son estas patologías, que no el cáncer –ni de pulmón ni en general–, las asociadas a un mayor riesgo de mortalidad entre la población fumadora. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son responsables de hasta un 48% de todas las muertes prematuras asociadas al consumo de tabaco.

Los resultados de esta revisión o ‘metanálisis’ mostraron que los varones que fuman un cigarrillo al día presentan hasta el 46% del incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular y el 41% del aumento de la probabilidad de ictus atribuibles al consumo de una cajetilla diaria. Por tanto, el riesgo de este único cigarrillo es prácticamente la mitad del que supone un paquete, y no el ‘pírrico’ 5% que se creía hasta ahora.

En el caso de las mujeres, el efecto de este consumo mínimo no es mucho mejor. Concretamente, las mujeres que fuman un único cigarrillo diario tienen el 31% del incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular y hasta el 34% del aumento de la probabilidad de ictus atribuibles al consumo de un paquete al día.

Como apuntan los autores, «si bien nuestro trabajo tiene algunas limitaciones, es el primero en combinar los resultados alcanzados en numerosos estudios en los que se ha evaluado el riesgo de enfermedad cardiovascular y de ictus, por lo que supone una referencia válida que puede ser utilizada para intensificar las campañas de salud pública y para ofrecer un incentivo a los fumadores para que dejen el tabaco completamente. Especialmente a las mujeres, cuyo riesgo de enfermedad cardiovascular es más del doble con un único cigarrillo al día».

Dejarlo, no reducirlo

En definitiva, como indica Allan Hackshaw, «no hay ningún nivel seguro de consumo de tabaco para la enfermedad cardiovascular. Por tanto, y en lugar de tratar de reducir el número de cigarrillos, los fumadores deben directamente dejar de fumar y, en caso de necesitarlo, recurrir a las herramientas de apoyo para la cesación tabáquica con objeto de reducir su riesgo de enfermedad coronaria e ictus».

En este contexto, como concluye Kenneth Johnson, de la Universidad de Ottawa (Canadá), en un editorial en el mismo número de la revista, «solo la cesación total tiene un efecto protector, lo que debería ser enfatizado por todas las políticas y medidas preventivas. El mensaje para los fumadores es que ‘cualquier consumo de cigarrillos es demasiado’. Y el mensaje para los reguladores que tratan con los nuevos productos comercializados con la etiqueta ‘riesgo reducido’ es que cualquier sugerencia de una reducción seria en el riesgo de enfermedad cardiovascular e ictus es prematura».