La verdad sobre el cruel video viral de la rata que se baña sola

Desde hace unas horas las redes están convulsionadas por el vídeo de unarata que se baña en un lavabo de cemento. Lo que parece en un principio ser una gracia del animalito, en realidad es lo opuesto: está intentando sacarse el pastoso jabón que tiene en la piel. Hacen sufrir al roedor solo para ser viral en YouTube.

El animal repite los movimientos una y otra vez, y no lo hace para limpiarse mejor, sino porque al no haber agua en el lavabo, le resulta imposible desprenderse del jabón. Es decir, no se trata de un baño placentero para el animal, sino más bien de una tortura. Al parecer alguien enjabonó a la rata y luego la filmó con la idea de tener muchas reproducciones en YouTube y ganar dinero.

El vídeo cuenta con millones de reproducciones en todo el mundo

El vídeo ha sido divulgado por diferentes medios, como The Sun y Unilad, ya tiene millones de reproducciones, se ha colgado en infinidad de canales, y generó diferentes reacciones: a algunos le causa gracia, otros se indignan, y otros simplemente creen que es un truco.

La versión de que podría tratarse de maltrato animal surgió de la opinión de los especialistas consultados. Tuomas Aivelo, investigador en biología de roedores urbanos en la Universidad de Helsinki, manifestó, a la webGizmodo, que los movimientos del animal eran “muy raros”. Indicó que las ratas solo se moverían así para quitarse algo que les molesta, y que la rata del video, aparentemente, buscaba retirarse el jabón: “Una rata no haría eso a menos que haya algo de lo que realmente quiere deshacerse”.

Por otra parte, el profesor Jason Munshi-South, de la Universidad de Fordham, se atrevió a dar dos hipótesis sobre lo sucedido: “Supongo que alguien enjabonó a la rata y ella está tratando de limpiarse, o que ha sido entrenada para actuar de esa manera. Probablemente sea la mascota de alguien”.

El DJ peruano Jose Correa, de 36 años, se atribuyó el video, pero no dijo que la rata fuese su mascota sino que la encontró a la mañana cuando se iba a bañar y decidió filmarla. “Era como un humano, nunca había visto algo así. Continuó por unos 30 segundos, y después se fue.”, dijo el hombre al periódico inglés The Sun.