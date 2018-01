Oficial: la revancha entre “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin ya tiene fecha

“Esta es la pelea que el mundo quiere. Esta es la pelea que el boxeo merece. No estuve de acuerdo con algunas de las decisiones de los jueces en la primera pelea. Esta vez no habrá dudas. Me voy del ring como el campeón mundial de peso mediano“, sentenció ‘GGG’.

‘Canelo’ Álvarez, de 27 años, que se ha convertido en el mejor boxeador mexicano del momento, se mostró feliz tras concretarse el acuerdo para la revancha: “Estoy encantado de participar una vez más en uno de los eventos de boxeo más importantes de la historia. Esta segunda pelea es para el beneficio y el placer de todos los fanáticos que desean ver la mejor pelea de la mejor manera. Esta vez, Golovkin no tendrá excusas con respecto a los jueces porque voy a noquearlo.“

Canelo Alvarez y Gennady Golovkin celebraron la victoria al mismo tiempo en una pelea que terminó empatada (AP)

La primera pelea, que se celebró el pasado 16 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, se convirtió en la más esperada del año 2017 y al margen del veredicto de los jueces, los dos púgiles no defraudaron con su entrega en el cuadrilátero.