Tras amotinamiento en cárcel de Esmeraldas familiares denuncian extorsión

El relato es duro, pero tiene sentido. Dos mujeres con familiares presos en la cárcel de Esmeraldas decidieron relatar parte de lo que ellas afirman ocurre dentro del centro carcelario, donde se han reportado varios amotinamientos.

El más reciente ocurrió hoy martes 30 de enero de 2018, antes de las 10:00. Como resultado un herido con arma cortopunzante. También se quemaron llantas -se desconoce cómo ingresaron- y la Policía Nacional lanzó gas lacrimógenos para controlar a los revoltosos.

“Algunos guías son corruptos. Si ingresan un teléfono chavelita (‘smartphone’ pequeño) cobran 50 dólares. Yo viví esa experiencia porque mi hijo estuvo –preso- un año dos meses. Cuando es para pasar las cosas de aseo, no la dejan pasar. Dicen que está prohibido, ¿entonces por qué dejan pasar dinero?, es que lacorrupción nunca se va acabar. Pasan las drogas el trago (alcohol), armas. Para mí el 40% de los guías comparte con la corrupción adentro”, narra la mujer.

Su testimonio se da en respuesta al amotinamiento. Otra dama que tampoco se identificó, agregó que la extorsión es otro de los inconvenientes en el centro carcelario más grande de la provincia de Esmeraldas.

“Mi hijo está detenido y sin sentencia. Me pidieron 100 dólares, me llamaron de noche que lo estaban golpeando, me dieron el nombre del guía y de la tienda que debería dejar el dinero para que lo ingresaran. Como mi teléfono tiene para grabar -llamadas- el abogado me dijo que le diera las grabaciones y pusiera la respectiva denuncia. Desde ahí pararon un poco, pero otras vez empezaron aextorsionar a cambio de no golpearlos”, narró.

Además pidió la mujer que se permita el ingreso de medios de comunicación al centro carcelario para que confirmen su relato. “La comida es mala, pésima, no hay medicamentos, para ingresar un medicamento hay que sacar un permiso que dura entre 15 y 16 días para dárselo, el agua es pésima y si se camina por los pasillos huele a marihuana, además que los pozos sépticos resumen y ellos los presos) inhalan”, detalló la mujer desde los exteriores del centro amotinado que ya está bajo el control de los guías y policías.

