Murió en España Dave Holland, el ex baterista de Judas Priest condenado por abuso sexual de un menor

Holland se incorporó a la aclamada banda de heavy metal Judas Priest en 1979, tras un paso por Trapeze. El baterista formó parte del elenco en una de sus etapas más prolíficas, en las que lanzaron discos comoBritish Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith, Turbo yRam It Down. Problemas personales y diferencias con los otros miembros del grupo lo llevaron a dejarlo en 1989.