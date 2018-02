Crece el escándalo: Kate Upton reveló qué le hizo el fundador de Guess

Pero el acoso no habría terminado allí según la versión de la modelo. Uptonnarró además que a pesar de la presencia del fotógrafo Marciano continuó sus agresiones “me agarraba las piernas, mis brazos para acercarme hacia él, mis hombros para acercarme, mi cuello, mis senos, y me olía“. La modelo afirmó que se sintió con mucho miedo y sorprendida.

Upton compartió un tweet la semana pasado pidiendo que Marciano seadestituido de su cargo en la empresa de moda por acoso sexual y abuso de poder.

Por su parte Marciano negó todas las acusaciones hechas en su contra. “Nunca estuve a solas con Kate Upton“, dijo a la misma revista. “Jamás la toqué indebidamente, ni tampoco me referiría a una modelo de Guess de una forma tan despectiva“.

La modelo denunció también que su relación con Marciano era muy tensa y que debió utilizar distintas estrategias para evitar estar a solas con el empresario.

Kate Upton empezó a trabajar con la marca Guess a los 18 años de edad .

En su última sesión de fotos con la marca en el año 2011, Upton dijo queMarciano la agredió frente a todos los presentes diciendo, “saquen a esta cerda de mi set“. Ese mismo año, la supermodelo figuró por primera vez en la prominente edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated.