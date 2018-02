Mientras los venezolanos sufren hambre y desabastecimiento, Nicolás Maduro viste un suéter que cuesta 147 salarios mínimos

Maduro viste un suéter Lacoste cuyo valor en Estados Unidos es de USD 155. Aunque ahora, se puede encontrar de oferta a USD 76,99. Claro que el producto es un lujo para los venezolanos. No solamente no pueden acceder a él porque en Venezuela no se venden, sino que aunque sí estuviera disponible en su país habría que empeñar 147 salarios mínimos para comprarlos. El suéter que usa Maduro es prohibitivo para los venezolanos.