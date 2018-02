Uno de los Backstreet Boys, bajo investigación policial por abuso sexual

La cantante aseguró que el movimiento de empoderamiento femenino Rape Abuse Incest National Network le dio fortaleza para tomar esta decisión. “Finalmente estoy haciendo lo que creí que ya no podía hacer. Estoy presentando una denuncia policial”, dijo en su cuenta social y agregó los hashtags, Time’s Up y Me Too. Hashtags que han sido utilizados por otras famosas celebridades de Hollywood para denunciar el acoso sexual por parte de hombres poderosos de las industrias del cine, la televisión y la moda.