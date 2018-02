Demi Lovato dará concierto en Quito como parte de su gira por Latinoamérica

La actriz y cantante estadounidenseDemi Lovato de 25 años anunció este jueves, a través de su cuenta de Twitter, que realizará una gira por Latinoamérica desde el próximo 15 de abril.

Entre los países considerados para los conciertos de la intérprete de “Sorry not sorry”, está Ecuador, en donde realizará su presentación el sábado 28 de abril, en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito a las 19:00.

La gira, cuyo nombre es “Tell me you love me World Tour” incluye también los países de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México.

www.ticketshow.com.ec anunció que las entradas estarán disponibles a la venta desde el próximo lunes 26 de febrero.

En julio del 2017, Lovato lanzó su primer sencillo “Sorry Not Sorry” de su álbum, que al instante estuvo en el Top 5 de los iTunes Chart y ahora está certificado como de doble platino.

Este éxito ha acumulado más de 500 millones de transmisiones, subido al número 1 en las listas virales, y tiene más de 290 millones de visitas para su video.

El sexto álbum de estudio de Lovato, “Tell Me You Love Me”, debutó en el n. ° 1 en iTunes en 37 países el 29 de septiembre. Además de su lanzamiento del álbum, aclamado críticamente, Demi lanzó un documental de 78 minutos, Simply Complicated, que ha acumulado más de 13 millones de visitas hasta la fecha.

Demi también anunció que comenzará una gira por 20 ciudades de Estados Unidos y Canadá con DJ Khaled y Kehlani desde el 26 de febrero.

Fuente: EL Universo