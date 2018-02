¿Cuánta radiación emite tu móvil?

A caballo entre la leyenda urbana y el pánico social, las ondas que emiten los móviles es un tema que resurge cada cierto tiempo. A pesar de que los estudios no han conseguido probar aún la relación directa de la radiación de los terminales con enfermedades tales como el cáncer, se trata de una de las preocupaciones que asaltan a sus usuarios, que normalmente conviven muy de cerca con este tipo de dispositivos.

«A medida que han ido apareciendo más ondas de RF en nuestras vidas, la pregunta por resolver es si existe algún efecto adverso por parte de los teléfonos, las estaciones base (torres de telefonía) o las conexiones wifi a niveles de exposición ambiental», afirmó para una entrevista en la BBC Emilie van Deventer, directora del Programa de Radiación del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por todo ello, aunque nuestros móviles emiten una radiación muy por debajo de la de, por ejemplo, los microondas, en la actualidad se analiza el impacto a largo tiempo de estos inseparables «apéndices» humanos.

Sony Xperia M5, el más «inocuo»

Para llevar a cabo estudios de este tipo, la Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica (Bundesamt für Strahlenschutz) ha elaborado una base de los teléfonos inteligentes y las ondas lanzadas. Estos datos concluyen que el Sony Xperia M5 es el que emite una menor radiación (concretamente de 0,14 vatios por kilogramo). A este le siguen dos teléfonos Samsung, el Galaxy Note 8 y el S6 Edge+ (con 0,17 y 0,22 vatios por kilogramo, respectivamente). De hecho, la marca coreana ha conseguido «colar» cuatro modelos más: Galaxy S8+, Galaxy S7 edge, Galaxy A5 y Galaxy S8. [Gráfico elaborado por Statista]

Los teléfonos de Google también se encuentran entre los de menor radiación del mercado actual (concretamente el terminal Pixel XL y Pixel), así como Motorola (con el Moto g5 plus y Moto Z), según explica el gráfico de Statista con los datos de la lista alemana.

Los terminales chinos, los de mayor radiación

En el lado contrario se encuentra el modelo 5T de la compañía china One Plus sería el de mayor radiación entre los estudiados. De hecho, las firmas de este país (One Plus, Huawei y ZTE) encabezan la lista de los smartphones que más radicación emiten, copando 9 de los 15 puestos. Entre ellos, también se encuentran terminales recientes de grandes marcas globales, como el iPhone 7 y el iPhone 8, de Apple. Nokia y su modelo Lumia 630 ocupa el tercer puesto, y el Sony Xperia XZ1 Compact y la Blackberry DTEK 60 también se encuentran entre los teléfonos que más radiación emiten, tal y como recoge el gráfico elaborado por Statista.

Aunque no existe una pauta «oficial» de cual es el nivel «seguro» de radiación de los teléfonos, la certificación alemana «Der Blaue Engel» establece esta «línea roja» por debajo de los 0,60 vatios por kilogramo.