Andrés D’Alessandro confirmó que vuelve a River después de 13 años

“Después de 13 años se abrió la chance de regresar al club donde me inicié, y esa chance se concretó.” Andrés D’Alessandro no pudo seguir adelante con su monólogo: las palabras se cortaron de golpe y empezó a llorar. La emoción, aclararía después, tenía que ver con “una mezcla de tristeza y alegría” por dejar Inter de Porto Alegre, su club en los últimos siete años y medio, y volver a River, donde inició su carrera en las juveniles y brilló en Primera por algo más de tres años.

La noticia de su vuelta a River eligió darla él mismo en una conferencia de prensa en el club brasileño, unas horas después de que el rumor corriera sin escalas de Porto Alegre a Buenos Aires. En su discurso, el jugador reconoció que el contacto nació en Punta del Este entre su representante y la dirigencia, este verano. “Hablé Marcelo Gallardo, que me dio mucha confianza con su mensaje. Es una gran alegría volver, un orgullo”, repitió D’Alessandro, vestido con la chomba oficial del equipo brasileño.

El pase se hará a préstamo por un año, por lo que el futbolista aclaró que su vínculo con Inter “continúa hasta 2017”. Se espera que este jueves llegue a Buenos Aires.

La primera parte de su mensaje la había dedicado al club que ahora deja. “No es fácil para nada, son siete años y medios en los que conviví con personas que me ayudaron a ser mejor atleta y muco mejor persona. Inter me dio todo. No podía soñar todo lo que pasó, y pasó. Solo tengo palabras de agradecimiento. Fue muy difícil pasar por el vestuario a despedirme de mis compañeros y de toda la gente que me acompañó. Fue muy emocionante. Me da orgullo haber formado parte de este club”, soltó, casi sin pausas, acompañado por el presidente de Inter, Vitorio Piffero.

Y después hizo un balance sobre este momento puntual: “Es una mezcla de tristeza y alegría, porque me voy de acá y vuelvo a mi tierra. Son 13 años desde que me fui, más allá de los seis meses que estuve en San Lorenzo”.

A los 34 años, D’Alessandro volverá a ponerse la camiseta de River, en el que jugó entre 1999 y 2003 y consiguió tres títulos. El último, el Clausura 2003, coincidió con su despedida: de allí se fue al Wolfsburgo de Alemania.