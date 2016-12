Cómo preparar tu WhatsApp para esta Navidad

Si eres de los que ya de por sí tienen una vida súper social en el popular servicio de mensajería, ve prepárandote para un bombardeo continuo e incestante de felicitaciones, memes, vídeos y mensajes que van a dejar tu cuenta de WhatsApp y tu móvil echos trizas.

No va a ser fácil, te lo advertimos: el grupo de padres y madres del cole se llenará de vídeos y fotos interminables del festival de final de curso; el de tu familia se convertirá en un hervidero de memes made in tu cuñado y así hasta el infinito, multiplicado por todos los grupos, grupitos y grupazos a los que da cobijo tu WhatsApp. ¿Te has agobiado con solo pensarlo verdad? Pues tranquilo, aquí estamos nosotros para ayudarte a hacer el festival navideño que se avecina un poco más llevadero.

A continuación, tres consejos básicos para preparar tu WhatsApp para esta Navidad.

1. Lo primero es lo primero. Silencia los grupos.

Es lo más fácil y rápido: silenciar los grupos que sabes – seguro – que van a ser molestos. Es un gesto sencillo y rápido, que no te costará nada y con el que evitarás gran parte de las molestias. Dejarás de recibir a todas horas notificaciones que te hacen estar pendiente de tu WhatsApp solo por esa foto o vídeo tontos que ya te han mandado repetido en cincuenta mil ocasiones. Lo único que tienes que hacer, es lo siguiente:

*Accede a la aplicación de WhatsApp y pulsa encima del grupo que quieres silenciar.

*Toca encima de los tres puntos, situados en la parte superior derecha de la pantalla. Ahora elige Silenciar.

*A continuación, elige Silenciar. El sistema te propondrá tres opciones de tiempo:8 horas, una semana o 1 año.

*Para estar más seguro, elige una semana, aunque también puedes elegir un año. Así, si el grupo es molesto siempre, te asegurarás olvidarte de él durante un tiempo.

2. Desactiva las descargas. A la voz de YA.

No pierdas el tiempo. En estas vísperas de la Navidad la descarga automática de datos tendría que estar ya desactivada. Si estás fuera de casa, usando tu conexión de datos y empiezas a recibir vídeos y felicitaciones de Navidad en formato imagen, lo más probable es que tu cuota de datos se resienta y la memoria del teléfono, también. Se trata de una manera inteligente de evitar las sobrecargas en los dos sentidos. Cuando quieras ver una imagen o un vídeo determinado, tú elegirás el momento y la decisión final de descargarki. ¿Que cómo se hace? Pues muy fácil:

*Accede a la aplicación de WhatsApp y pulsa en los tres puntos de la sección de configuración.

*Elige la opción de Ajustes.

*A continuación, tendrás que acceder a la sección Ajustes de chat. Pulsa encima de Uso de datos. Accederás automáticamente en el área Descarga automática.

*Asegúrate de que has marcado correctamente todos los apartados (Conectado a datos móviles, Conectado a WiFi y En itinerancia de datos) con la opción Ningún archivo. Esto es todo

3. Elige tus mensajes favoritos

Estamos ofreciéndote consejos pensando en que eres un escéptico de la Navidad, pero puede que nos estemos equivocando y que, en realidad, seas ese cuñado que manda a todas horas felicitaciones que tanto le gustan. En ese caso, también queremos facilitarte las cosas (tus cuñados, parientes y amigos ya se encargarán de silenciarte si lo prefieren). Nuestra recomendación es que te aproveches de una funcionalidad que ya es antigua, pero que te permite marcar como “Favoritos” aquellos que mensajes y contenidos que más te han gustado, con el fin de poder recuperarlos fácilmente y enviarlos a tus contactos como si te fuera la vida en ello. Verás que es muy fácil:

*¿Has localizado ya ese mensaje que te ha tocado la fibra? ¿Y ese otro con el que no has parado de reírte? Vale, lo que tienes que hacer ahora es rematadamente sencillo. Pulsa encima del mensaje y mantén el dedo durante unos segundos.

*Verás que enseguida aparecen diferentes opciones. Están en la parte superior. Lo único que tienes que hacer es tocar el icono de la estrella.

*Para localizar tus favoritos, lo único que tienes que hacer es acceder a tu WhatsApp y pulsar sobre el icono de los tres puntos. A continuación, elige la opción Mensajes destacados. Aquí los encontrarás todos.

Y tú, ¿ya tienes preparado tu WhatsApp para esta Navidad? Cuéntanos tus trucos abajo en los comentarios.