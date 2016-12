Rogue One llega a los US$ 500 millones en la taquilla mundial

El spinoff de Star Wars sigue arrasando en la taquilla mundial. Disney estima que Rogue One alcanzó US$ 523,8 millones en taquilla alrededor del mundo, tras el fin de semana navideño.

Esto incluso cuando algunos países tienen los cines cerrados para las festividades religiosas. Donde estaban abiertas las salas, Rogue One se siguió quedando con el primer lugar de los más vistos.

Otra cinta que tuvo buena acogida en la taquilla estadounidense fue la animada Sing (ya en la cartelera chilena), que en sus seis primeros días en cines de ese país, recaudó US$ 76 millones.

No todas las películas que se estrenaron en estas fechas tuvieron la misma suerte: precedida de malas críticas, Pasajeros (en Chile desde el 29 de diciembre), la cinta de ciencia ficción con Jennifer Lawrence y Chris Pratt juntó solo US$ 30 millones en su fin de semana debut, siendo que su presupuesto fue de más de US$ 100 millones.