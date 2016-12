El 44% de los dispositivos activados en Navidad han sido iOS, el doble que los de Samsung

La empresa de estadísticas Flurry ha publicado su último informe en el que se revela cuántos dispositivos nuevos se han activado durante esta campaña de Navidad. Por ejemplo, por cada dispositivo de Samsung activado, Apple ha activado dos. Se sobreentiende pues que los primeros puestos han sido de Apple y Samsung, Huawei se ha llevado el tercer puesto, aunque con mucha diferencia.

Las tablets y los móviles son los dos apartados en los que más está ganando tanto Apple como Samsung y otros fabricantes. Sin embargo es curiosa la relación que hay dentro de esto. La tendencia en los últimos años es que los teléfonos de gran tamaño cojan todo el protagonismo. En 2016 el 37% han sido phablets (aquí se incluye el iPhone 6 Plus, el iPhone 6s Plus y el iPhone 7 Plus), mientras que en 2013 era tan solo del 4%.

Los móviles que consideramos de tamaño normal (menos de 5 pulgadas) siguen siendo los más vendidos, con un 45% del mercado. Aquí se incluye por ejemplo el iPhone 6, el iPhone 6s, el iPhone 7 o el iPhone SE. Eso sí, hace un año eran el 54% del mercado.

Pero donde mejor veremos reflejados estos datos será en los próximos resultados financieros de Apple. Se espera que la compañía tenga las mayores ventas de su historia en teléfonos móviles gracias al lanzamiento del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.