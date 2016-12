El último pedido de Carrie Fisher para su obituario

Carrie Fisher, quien falleció este martes, días después de sufrir un ataque cardíaco durante un vuelo transatlántico, aprovechó su vida al máximo en sus 60 años en la Tierra. La actriz se hizo muy conocida por su papel en las películas de Star Wars y en roles más pequeños, pero no menos memorables, en películas como When Harry Met Sally y The Blues Brothers, así como, también, en programas de televisión, como30 Rock.