He-man muere ante Mumm-Ra en más reciente número de DC Cómics

No lo pudo salvar todo el poder del Grayskull. He-man, el personaje de la serie animada de los 80 The Masters of the Universe (Maestros del Universo), muere ante Mumm-Ra, el Inmortal, villano de los Thundercats.

Así lo quiso DC Cómics en su más reciente número de He-man/Thundercats que empezó a circular en octubre de este año. En el reciente número que salió el pasado 21 de diciembre se ve a Mumm-Ra matando al Príncipe Adam (antes de transformarse en el hombre más poderoso del planeta), y Leon-o lamentando la muerte de su compañero de batalla.

Dc Cómics adquirió las franquicias de estos dos personajes animados creados por Mattel en la década de los 80 y los unió en un especial de historietas que empezó a publicarse hace tres meses para deleite de los fanáticos de He-Man y de los Thundercats. Ambas series animadas se transmitieron en esa década en Ecuador.

En esta serie de colección, ambos grupos se unen para combatir a Skeletor, que al no tener éxito para adquirir la espada de Grayskull recurre a Mumm-Ra, quien también ha buscado sin éxito la espada del augurio que lleva Leon-o.

Habra que esperar si DC Cómics lo revivirá en otra entrega a He-man, pero su muerte en este número especial sorprendió a sus fieles lectores.

Ya Dc Cómics ‘mató’ en otras ediciones a personajes emblemáticos como Superman y Robin, y los revivió en números posteriores.