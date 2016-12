Gary, el perro de Carrie Fisher, le dice adiós a la princesa Leia

El perro de la actriz Carrie Fisher se despidió de su compañera a través de su cuenta de Twitter. “El tuit más triste de escribir. Mamá se ha ido. Te amo @carrieffisher”, publicó este 27 de diciembre de 2016 el bulldog francés.

Días antes, cuando se conoció que Fisher había sufrido un infarto durante su vuelo a Los Ángeles, Gary envió otro mensaje el 24 de diciembre. “Estaré aquí esperándote mamá”, dice la publicación que está acompañada de una imagen del can mirando por una ventana. Ese día se supo que la condición de la actriz había mejorado y se estaría recuperando en un hospital.

Gary llegó a la vida de la princesa Leia hace aproximadamente cuatro años, según reportó la revista People. El can no solamente era el animal de compañía de Fisher, era su perro de asistencia. La actriz, que falleció a los 60 años, había sido diagnosticada con desorden de bipolaridad y luchó durante varios años para superar su adicción al alcohol y las drogas. “Gary es mi corazón. Gary es muy devoto a mi persona y eso me calma. Cuando no está conmigo se pone ansioso”, dijo Fisher en una entrevista con el Herlad Tribune en 2013.

Así, el perro empezó a ir de un lado a otro con Carrie. Incluso le acompañó a alfombras rojas, rodajes y ruedas de prensa. Gary siempre estuvo ahí para ella. Cuando se anunció el lanzamiento de ‘El despertar de la Fuerza’, los medios empezaron a conocerlo mejor. Abrió su cuenta de Twitter en diciembre del 2015. Su primera publicación fue de una fotografía en el set de filmación del Episodio VII de la saga. Ahora cuenta con más de 27 mil seguidores.