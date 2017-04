Moreno: “No he recibido un solo sol o real de Odebrecht”

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, negó haber recibido un soborno de la empresa brasileña Odebrecht. Según la fiscalía, la constructora le pagó US$2 millones para que la favorezca con la licitación de las obras de la Vía Costa Verde en esa región.

En un pronunciamiento público, Félix Moreno rechazó tales cargos y remarcó que no ha recibido dinero alguno de parte de Odebrecht. Asimismo, añadió que no conoce al ex representante de esa empresa en el Perú, Jorge Barata.

“Quiero dejar en claro que yo no he recibido ni un solo sol ni un solo dólar de los brasileños. Recalco y subrayo, no he recibido ni un solo real, en todo caso, que es la moneda de Brasil”, expresó Félix Moreno esta tarde.

“Yo no tengo fotografía social con esta gente, yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht, no conzco a [Jorge] Barata, nunca lo he visto en ninguna reunión”, añadió el gobernador.

En tanto, Félix Moreno dijo que seguirá trabajando en el Callao y señaló que acudirá a todas las diligencias de la fiscalía y el Poder Judicial a las que se le convoque. “Yo no me corro, yo doy la cara cuantas veces sea necesario”, afirmó.

Sin embargo, el gobernador del Callao cuestionó la acusación en su contra y dijo que su caso es “utilizado como una cortina de humo”. “Hay tantos casos de Odebrecht en el Perú de los que no se sabe nada. […] No quiero ser una cortina de humo”, refirió.

Por último, Félix Moreno dijo que la obra víal de la Costa Verde del Callao es buena y que debe seguir adelante. “Al margen de la denuncia, que se investigue, que caiga preso quien sea y la persona que cometió delito, pero esa obra tiene que construirse”, dijo.

Fuente: Comercio de Perú.